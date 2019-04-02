Тимошенко рассказала, будет ли судиться из-за результатов первого тура выборов

Ранее Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов.

Лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко не будет обжаловать в суде результаты первого тура выборов главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции.

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"Мы не пойдем в суд. И причина очень проста - во время проведения этих выборов мы не раз в эти суды обращались. Но после так называемых "реформ системы судопроизводства" действующий президент приватизировал судебную систему, и она сегодня работает так же фальшиво, как были проведены выборы Порошенко, и она не вынесет реальных правосудных решений по тем фальсификациям, которые были", - подчеркнула Тимошенко.

По ее словам, обращение в суд приведет только к потере времени и возложению надежд на то, "на что надежды возлагать абсолютно нет никакого смысла".

Тимошенко подчеркнула, что в нынешней судебной системе доказать факт фальсификации результатов выборов "просто нереалистично".

Как сообщал УНИАН, по результатам обработки ЦИК более 98% протоколов УИК об итогах голосования, на выборах президента в первом туре лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали более 30% избирателей, за действующего президента Петра Порошенко проголосовали почти 16%, за лидера ВО "Батькивщина" Тимошенко - более 13%.