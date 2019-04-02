Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов

Тимошенко заявила, что Порошенко не планировал строить демократическую Украину.

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко обвинила президента Петра Порошенко в фальсификации выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции.

Тимошенко отметила, что результаты выборов, которые касаются "конкретно Порошенко, сфальсифицированы, он не может быть во втором туре, и он туда прорвался нечестным путем".

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По ее словам, президент Петр Порошенко применил несколько технологий, которые привели к искажению результатов выборов, в частности, говорится о регистрации большого числа кандидатов, чтобы распылить голоса оппозиционного электората, участии в выборах ее однофамильца Юрия Тимошенко.

Кроме того, как утверждает Тимошенко, в пользу действующего президента избирателей подкупали за средства госбюджета и других источников финансирования, а также организовали якобы стопроцентную явку на некоторых участках, где около 80% избирателей якобы голосовали за Порошенко.

По состоянию на утро 2 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 98,45% бюллетеней. Владимир Зеленский набрал 30,23% голосов, а Петр Порошенко – 15,92%. Третье место занимает Юлия Тимошенко с показателем 13,39% голосов.