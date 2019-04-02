Полтавская область стала первой, где обработали 100% бюллетеней

В Полтавской области посчитали все голоса избирателей.

Полтавская область стала первой, где обработали 100% протоколов на выборах президента Украины 2019 в первом туре.

По результатам обработки протоколов в Полтавской области лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 35,62% избирателей.

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Стоит отметить, что Зеленский одержал победу во всех восьми территориальных избирательных округах (ТИО) Полтавской области с результатом от 29,91 до 38,21% голосов.

Второе место в Полтавской области в семи ТИО из восьми заняла лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Еще в одной второе место досталось действующему главе государства Петру Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия по состоянию на час ночи 2 апреля обработала 97,10% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента в первом туре.

Шоумен Владимир Зеленский продолжает удерживать первое место, вторым идет действующий президент Петр Порошенко, третья - лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко.