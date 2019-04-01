В штабе Зеленского заявляют о расхождении в данных по голосованию в нескольких областях

По результатам параллельного подсчета около 92% бюллетеней, за Зеленского проголосовали 30,17% избирателей.

В штабе кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского заявили о расхождении в данных по голосованию в нескольких областях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил координатор «ЗеКоманды» Александр Корниенко.

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«В Винницкой, Одесской, Хмельницкой областях у нас есть расхождения больше 1-го процента с параллельным подсчетом и сайтом ЦВК. И в некоторых округах Киевской области», - отметил он.

Корниенко добавил, что эта ситуация мониторится, и что в штабе «готовы защищать результат, в том числе, в судах».

Так, по результатам параллельного подсчета штабом около 92% избирательных бюллетеней, Зеленский получает 30,17%, действующий президент Петр Порошенко - 15,95%, а лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко - 13,33%.