У Зеленского показали данные параллельного подсчета голосов

У Порошенко 15,77%, у Тимошенко - 13,19% голосов.

По результатам параллельного подсчета около 90% избирательных бюллетеней кандидат в президенты Владимир Зеленский получает 30,37% голосов избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил координатор "ЗеКоманды" Александр Корниенко.

"У нас сейчас 90% примерно, 92%, возможно. Параллельный подсчет. И он тоже коррелирует с экзит-полами, и коррелируется по большинству регионов до десяти цифры после запятой с подсчетом ЦИК. Но есть регионы, где есть разногласия в 1-2%", - сказал он.

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По словам Корниенко, наибольшее расхождение фиксируется в Винницкой области.

Так, по результатам параллельного подсчета, у Зеленского 30,37% голосов избирателей, у действующего президента Украины Петра Порошенко - 15,77%, у лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 13,19%.

В то же время Корниенко отметил проблемный момент с затягиванием установления результатов в окружных избирательных комиссиях.

В свою очередь руководитель предвыборного штаба Зеленского Иван Баканов отметил, что ночь после голосования прошла без неприятных сюрпризов. "В принципе, все цифры, которые озвучивает ЦИК, полностью коррелируются с данными экзит-полов... Никакие системные нарушения, которые бы ставили под сомнение результаты этих выборов, по большому счету, не озвучиваются ни одним из штабов", - сказал он.