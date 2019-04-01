Эксперт по маркетингу объяснил провал Порошенко на выборах

По мнению эксперта, для Порошенко было выбрано очень удачное с точки зрения любого рынка позиционирование “лидирующего бренда, который однозначно лучше конкурента”, однако это позиционирование нуждается в мощном доказательстве.

Избирательная кампания Петра Порошенко велась с позиции он "очень много сделал для страны", а основанием для доверия должна была стать деятельность президента на его посту и именно тут был допущен просчет, который сделал нереализуемой всю стратегию.

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Об этом пишет на своей странице в соцсети маркетолог Леша Филановский. По его мнению, каждый постсоветский руководитель в какой-то момент проникается убеждением, что его правление прекрасно, его деяния велики, а сам он гениален. "В данном случае мы имели возможность наблюдать, как это мнение захватило штаб Порошенко и всех его сторонников", - отмечает маркетолог.

Филановский пишет о том, что избирательная кампания велась с позиции "Порошенко очень много сделал для страны, его вклад нельзя переоценить, если он уйдет страна окажется на грани краха, и если в его каденцию и были огрехи, но они незначительны и теряются на фоне сделанного" и при этом, штабом была высказана гипотеза, что это абсолютная истина, которая понятна умным людям, и которую следует донести до всех остальных.

По мнению эксперта, для Порошенко было выбрано очень удачное с точки зрения любого рынка позиционирование “лидирующего бренда, который однозначно лучше конкурента”, однако это позиционирование нуждается в мощном доказательстве - том, что в маркетинге называется RTB - reason to believe. По мнению штаба основанием для доверия должна была стать деятельность президента на его посту.

"И вот тут был допущен элементарный просчет, который сделал нереализуемой всю стратегию. Большая часть населения Украины по состоянию на 2019 год оценивает деятельность Порошенко на посту президента негативно, и имеет для этого определенные основания. Это не секретные данные - информацию о негативной оценке можно было видеть во всех волнах исследований", - пишет маркетолог.

"Что следовало с этим сделать?", - задается вопросом эксперт и отвечает, что нужно было выяснить (путем все тех же исследований) главные причины недовольства, и попытаться в ходе кампании их купировать (реальными действиями и обещаниями).

"Судя по всему, это исследование проведено не было, или его результаты были проигнорированы. В результате, кампания была проведена на тезисе “Порошенко - лучший лидер для Украины сегодня”, а вместо RTB было предложено сакраментальное sapienti sat", - пишет он.

Данная стратегия была воспринята симпатиками Порошенко, которые, как хорошее электоральное ядро, удовлетворились RTB, и были дополнительно подкреплены убеждениями в том, что именно они наиболее зрелая, умная, продвинутая и ответственная часть избирателей. Таких симпатиков набралось 15 -20%, и теоретически этого могло бы хватить для победы, например, над Тимошенко. Однако, все карты спутал фактор других кандидатов, и в частности, Зеленского, для победы над которым 15 -20% было уже недостаточно, рассуждает эксперт.

"Тем не менее, увидев потолок, и увидев, что он слишком низкий, Порошенко и его штаб, не изменили стратегию, а встретившись с реальность, решили сломать ее через колено. Штаб и симпатики Порошенко не нашли ничего лучшего, как сказать людям, которые не нашли для себя RTB, и соответственно, сочли позиционирование “Порошенко - лучший лидер” нерелевантным, что они просто глупы и ничего не понимают в жизни. Любой маркетолог знает, что нет лучшего способа убить бренд, чем показать потребителю, что его считают идиотом. Вероятно, в штабе Порошенко не было маркетологов", - допускает эксперт.

В своем посте эксперт по маркетингу отмечает, что единственным тезисом, который прокачивался все активнее, стало “попытайтесь в меру своих сил понять, как много сделал для страны Порошенко”. Увенчалось все сакраментальным “думай” и “голосуй не по приколу”. Эти две коммуникации наиболее ярко показали, насколько симпатики Порошенко не понимают реальных потребностей и запросов общества, и насколько Порошенко не готов вести диалог с кем-либо, кто его не поддерживает.

Также эксперт отмечает, что теперь Порошенко действительно может попробовать во втором туре сыграть в позиционирование “лучший лидер для Украины”, но для этого ему надо создать мощный RTB. Ему необходимо проанализировать ключевые претензии избирателей к нему и их потребности, и обещаниями, подкрепленными реальными действиями показать, что президент понимает свои слабые места, и готов их усилить в ближайшие недели.

Только так можно “нормальным” путем получить новые голоса и ликвидировать разницу, отмечает эксперт, добавляя, что это сделать реально, но для этого придется разорвать отношениями с бизнес-партнерами и кумовьями, и поставить интересы государства выше интересов окружения.