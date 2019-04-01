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В голосовании приняли участие свыше 17 миллионов избирателей - ЦИК

00:12, 01 апреля 2019
Выборы 2019
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Получили избирательные бюллетени на участках 17 млн 599 избирателей / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

По ее словам, получили избирательные бюллетени на участках 17 млн 599 избирателей, а в избирательные списки были включены 26 млн 770 тыс. 419 избирателей.

Также Слипачук отметила, что первые данные с избирательных участков начали поступать из зарубежного избирательного округа, то есть с участков в других странах, где голосование началось и закончилось раньше, чем в Украине, согласно часовым поясам, а также с небольших участков в Украине, где уже смогли посчитать и передать данные в окружные избирательные комиссии.

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Кроме того, Слипачук призвала наблюдателей и представителей СМИ, которые, согласно закону, находятся на участках при подсчете голосов, не вмешиваться в работу комиссий.

«Своей сосредоточенностью на этом процессе, своим наблюдением вы должны помочь членам избирательных комиссий все сделать в соответствии с законом. Я очень призываю всех не пытаться вмешиваться в работу комиссий», - отметила она.

В то же время Слипачук добавила, что высоко оценивает работу избирательных комиссий.

Напомним, ранее в Центральной избирательной комиссии констатировали, что голосование на президентских выборах состоялось. Также в ЦИК ждут бумажных протоколов от окружных избирательных комиссий, и поэтому результаты, которые поступают в систему "Выборы" с участков в электронном виде, могут уточняться.

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Теги: #ЦИК#выборы президента Украины 2019