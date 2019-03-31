Голосование на президентских выборах состоялось - ЦИК

Глава ЦИК напомнила, что подсчет голосов избирателей - это не подсчет «попугайчиков и обезьянок», и юридически значимыми являются только данные бумажных протоколов от окружных избирательных комиссий.

В Центральной избирательной комиссии констатируют, что голосование на президентских выборах состоялось.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказала председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"Выборы состоялись. Я думаю, что это наша с вами общая победа, и они прошли без системных нарушений, то есть мы имеем осуществление волеизъявления украинского народа", - заявила она.

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Также Слипачук отметила, что в ЦИК ждут бумажных протоколов от окружных избирательных комиссий, и поэтому результаты, которые поступают в систему "Выборы" с участков в электронном виде, могут уточняться. "Это очень и очень важно, потому что ЦИК считает не в попугайчиках, не в удавах, не в обезьянках. Она считает голоса, которые есть в оригиналах протоколов, которые к нам передадут окружные избирательные комиссии", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, по данным Национального экзит-пола-2019 по выборам президента Украины, по состоянию на 20:00 за кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского проголосовали - 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко - 17,8%, за лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко – 14,2% избирателей.