Зеленский прокомментировал первые данные экзит-полов (видео)

Кандидат в президенты опроверг информацию о якобы возможных "договоренностях" или "объединениях" с кем-либо.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отмечает, что для него не имеет значения, с которым из кандидатов пройти во второй тур президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем штабе после прямого включения с результатами всеукраинского экзит-пола, проведенного по заказу программы ТСН на телеканале «1+1».

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"Нам все равно, с кем быть во втором туре... Мне уже сказали, что есть какие-то фейки: мы с кем-то уже "договариваемся, объединяемся". Мы ни с кем не договариваемся. Мы молодые люди, мы не хотим, честно говоря, видеть все то прошлое в своем будущем, в будущем нашей страны", - заявил Зеленский.

Отвечая на вопрос о его стратегии на второй тур, он сказал: "Только победа".

Он поблагодарил избирателей, которые голосовали "не по приколу", свою жену, команду и журналистов.

"Экзит-полов много, победитель - один", - сказал Зеленский.

Напомним, по данным Национального экзит-пола по состоянию на 18.00 за кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского проголосовали - 30,4%, за действующего главу государства Петра Порошенко - 17,8%, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 14,2% избирателей.