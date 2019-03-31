На выборах президента Украины проголосовали уже более 16% избирателей
По данным со 156 избирательных округов, активность избирателей по Украине составляет 16,23%.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные размещены на сайте ЦИК.
По состоянию на 11.00 данные прислали 156 территориальных избирательных округов, согласно им в целом по Украине активность избирателей составляет 16,23%.
Сведения по областям:
Винницкая область (11 - 18 избирательные округа) - 16,12%,
Волынская область (19 - 23) - 14,45%,
Днепропетровская область (24 - 40) - 19, 48%,
Донецкая область (41 - 61) - 17,60%,
Житомирская область (62 - 67) - 16,33%,
Закарпатская область (68 - 73) - 8,28%,
Запорожская область (74 - 82) - 20,59%,
Ивано-Франковская область (83 - 89) - 11,16%,
Киевская область (90 - 98) - 17,14%,
Кировоградская область (99 - 103) - 18,94%,
Луганская область (104 - 114) - 20,61%,
Львовская область (115 - 126) - 12,18%,
Николаевская область (127 - 132) -20,30%,
Одесская область (133 - 143) - 14,31%,
Полтавская область (144 - 151) - 20,55%,
Ривненская область (152 - 156) - 14,13%,
Сумская область (157 - 162) - 19,20%,
Тернопольская область (163 - 167) - 11,89%,
Харьковская область (168 - 181) - 16,85%,
Херсонская область (182 - 186) -19,01%,
Хмельницкая область (187 - 193) - 16,60%,
Черкасская область (194 - 200) - 19,56%,
Черновицкая область (201 - 204) - 10,47%,
Черниговская область (205 - 210) - 18,54%,
Киев (211 - 223) - 15,64%.
Справка УНИАН. Сегодня, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы.
Согласно календарному плану выборов, участки для голосования открылись в 8.00 и будут работать до 20.00 включительно. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов в президенты.
В Украине создано 200 избирательных округов. Количество избирательных участков, по данным сайта ЦИК, составляет 29 тыс. 989. В зарубежном избирательном округе - 101 избирательный участок.