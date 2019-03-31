На выборах президента Украины проголосовали уже более 16% избирателей

В Киеве на 11:00 явка составила 15,52%.

По данным со 156 избирательных округов, активность избирателей по Украине составляет 16,23%.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные размещены на сайте ЦИК.

По состоянию на 11.00 данные прислали 156 территориальных избирательных округов, согласно им в целом по Украине активность избирателей составляет 16,23%.

Сведения по областям:

Винницкая область (11 - 18 избирательные округа) - 16,12%,

Волынская область (19 - 23) - 14,45%,

Днепропетровская область (24 - 40) - 19, 48%,

Донецкая область (41 - 61) - 17,60%,

Житомирская область (62 - 67) - 16,33%,

Закарпатская область (68 - 73) - 8,28%,

Запорожская область (74 - 82) - 20,59%,

Ивано-Франковская область (83 - 89) - 11,16%,

Киевская область (90 - 98) - 17,14%,

Кировоградская область (99 - 103) - 18,94%,

Луганская область (104 - 114) - 20,61%,

Львовская область (115 - 126) - 12,18%,

Николаевская область (127 - 132) -20,30%,

Одесская область (133 - 143) - 14,31%,

Полтавская область (144 - 151) - 20,55%,

Ривненская область (152 - 156) - 14,13%,

Сумская область (157 - 162) - 19,20%,

Тернопольская область (163 - 167) - 11,89%,

Харьковская область (168 - 181) - 16,85%,

Херсонская область (182 - 186) -19,01%,

Хмельницкая область (187 - 193) - 16,60%,

Черкасская область (194 - 200) - 19,56%,

Черновицкая область (201 - 204) - 10,47%,

Черниговская область (205 - 210) - 18,54%,

Киев (211 - 223) - 15,64%.

Справка УНИАН. Сегодня, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы.

Согласно календарному плану выборов, участки для голосования открылись в 8.00 и будут работать до 20.00 включительно. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов в президенты.

В Украине создано 200 избирательных округов. Количество избирательных участков, по данным сайта ЦИК, составляет 29 тыс. 989. В зарубежном избирательном округе - 101 избирательный участок.