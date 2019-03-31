Правопорядок на избирательных участках обеспечивают 39 тысяч полицейских

В Нацполиции подчеркивают, что под охрану взяты все избирательные участки на территории Украины.

Правопорядок на избирательных участках в день голосования на выборах президента Украины обеспечивают 39 тысяч полицейских.

Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич по результатам совещания межведомственного рабочего штаба, работающего на базе Министерства внутренних дел, сообщает пресс-служба Нацполиции.

«Сейчас безопасность на участках обеспечивают 39 тысяч полицейских. Кроме того, в ведомстве созданы необходимые резервы из числа бойцов подразделений полиции особого назначения с привлечением военнослужащих Национальной гвардии», - сказал Фацевич.

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Также, по его словам, созданы усиленные следственно-оперативные группы. Специалисты взрывотехнических подразделений закреплены за зонами ответственности, чтобы ускорить реагирование на возможные сообщения о правонарушениях.

«Мы готовы реагировать на все происшествия», - подчеркнул Фацевич.

Он также подчеркнул, что под охрану взяты все избирательные участки на территории Украины.

В свою очередь председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что полиция готова оперативно реагировать на все происшествия в день выборов в Украине.

«Руководители на местах подготовлены к любым событиям, будем докладывать в режиме онлайн», - добавил он.

Напомним, сегодня, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы.

Согласно календарному плану выборов, участки для голосования открылись в 8.00 и будут работать до 20.00 включительно. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов в президенты.