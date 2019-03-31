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Правопорядок на избирательных участках обеспечивают 39 тысяч полицейских

10:56, 31 марта 2019
Выборы 2019
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По словам зампредседателя Нацполиции, созданы усиленные следственно-оперативные группы  / фото УНИАН

Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич по результатам совещания межведомственного рабочего штаба, работающего на базе Министерства внутренних дел, сообщает пресс-служба Нацполиции.

«Сейчас безопасность на участках обеспечивают 39 тысяч полицейских. Кроме того, в ведомстве созданы необходимые резервы из числа бойцов подразделений полиции особого назначения с привлечением военнослужащих Национальной гвардии», - сказал Фацевич.

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Также, по его словам, созданы усиленные следственно-оперативные группы. Специалисты взрывотехнических подразделений закреплены за зонами ответственности, чтобы ускорить реагирование на возможные сообщения о правонарушениях.

«Мы готовы реагировать на все происшествия», - подчеркнул Фацевич.

Он также подчеркнул, что под охрану взяты все избирательные участки на территории Украины.

В свою очередь председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что полиция готова оперативно реагировать на все происшествия в день выборов в Украине.

«Руководители на местах подготовлены к любым событиям, будем докладывать в режиме онлайн», - добавил он.

Напомним, сегодня, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы.

Согласно календарному плану выборов, участки для голосования открылись в 8.00 и будут работать до 20.00 включительно. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов в президенты.

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Теги: #правоохранители#выборы президента Украины 2019