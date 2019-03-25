Регистрация международных наблюдателей на выборы президента Украины завершена
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила регистрацию международных наблюдателей на выборы президента Украины.
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Об этом в Facebook сообщил советник главы цик Александр Остапа.
"Только что завершили регистрацию последнего международного наблюдателя на очередные выборы Президента Украины. Всего участие примут 2344 наблюдателя от международных организаций и иностранных государств", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада запретила гражданам РФ быть официальными наблюдателями на выборах президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборах.
Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингиборг Солрун Гисладоттир выразила разочарование этим решением. По её словам, запрет российским наблюдателям участвовать в наблюдательной миссии за президентскими выборами противоречит обязательствам Украины перед ОБСЕ и её странами-участницами.
6 февраля в МИД Украины отметили, что не примут заявки ни от одного владельца паспорта гражданина РФ для регистрации официальными наблюдателями на выборах в Украине. В министерстве заявили, что отказ в регистрации не противоречит международным обязательствам Украины в области свободных и демократических выборов. Президент Украины Петр Порошенко пообещал отдать приказ Государственной пограничной службе не пускать наблюдателей от РФ на украинские выборы в 2019 году.
8 февраля в российском МИД сообщили, что решили воздержаться от направления в Украину российских граждан для наблюдения за выборами как долгосрочных наблюдателей. 27 февраля в БДИПЧ ОБСЕ заявили, что намерены подать Украине список краткосрочных наблюдателей для аккредитации из всех стран-участниц, в том числе и из России. Краткосрочные наблюдатели должны были прибыть в Украину за несколько дней до голосования и наблюдать непосредственно за процессом голосования.
15 марта представитель БДИПЧ Томас Раймер сообщил, что миссия по наблюдению за президентскими выборами в Украине от БДИПЧ ОБСЕ подала ЦИК список из 24 граждан РФ для аккредитации с целью мониторинга выборов в Украине.
20 марта Центральная избирательная комиссия отказала БДИПЧ в регистрации россиян международными наблюдателями на выборах президента Украины 31 марта.