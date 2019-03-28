США принимают меры для предотвращения вмешательства России в выборы в Украине - Помпео

Госсекретарь США напомнил, что Украине уже были предоставлены оборонительные средства.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявляет, что США принимают меры для предотвращения вмешательства России в выборы в Украине, которые состоятся 31 марта.

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Об этом госсекретарь США сказал на слушаниях в комитете Палаты представителей США (нижняя палата Конгресса) по иностранным делам во время презентации стратегии Государственного департамента США по внешней политики и бюджетному запросу Госдепа на 2020-й фискальный год.

«Вы видели настоящие ощутимые шаги, которые мы осуществили в Украине, когда предоставляли оборонительные средства украинскому народу. Мы предоставили помощь по разведывательным данным», - сказал Помпео.

Также госсекретарь отметил, что на международной арене США принимают шаги в поддержку Украины и Грузии, чтобы «дать отпор усилиям России по вмешательству в выборы». Он добавил, что, в частности, речь идет о предстоящих выборах в Украине.