В МИД назвали общее количество украинских избирателей за рубежом

Украинцы за рубежом начнут голосовать на избирательном участке в Австралии, а завершат в Сан-Франциско (США).

В Министерстве иностранных дел заявляют, что, согласно данным Государственного реестра избирателей, общее число украинских избирателей за рубежом составляет более 410 тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, все избиратели, которые планируют проголосовать за границей, могли проверить наличие своих фамилий в предварительных списках избирателей до 25 марта.

«Тысячи наших соотечественников воспользовались своим правом и подали соответствующие заявления, чтобы быть включенными в списки. Заявления принимались до 25 марта включительно», - заявил Погорельцев.

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Дипломат отметил, что значительное количество украинцев обратились лично в дипломатические учреждения Украины за рубежом, где открыты избирательные участки, либо прислали документы по почте, чтобы стать на консульский учет, что стало основанием для подачи в Центральную избирательную комиссию сведений с целью включения их в Государственный реестр избирателей.

«В общей сложности, в зарубежные дипломатические учреждения было подано около трех тысяч заявлений о включении в Государственный реестр избирателей, и обработаны данные постановки на консульский учет около 22 тысяч граждан», - сообщил Погорельцев.

Он добавил, что в настоящее время изготавливаются и передаются на зарубежные избирательные участки уточненные списки избирателей, передача должна завершиться до 29 марта.

«Согласно официальным статистическим данным, размещенным на сайте Государственного реестра избирателей, общее количество избирателей за рубежом сейчас составляет более 410 тысяч человек», - подчеркнул Погорельцев.

Дипломат добавил, что 31 марта на заграничных избирательных участках голосование будет проходить с 8:00 до 20:00 по местному времени тех стран, где образованы избирательные участки.

«Выборы начнутся в заграничном избирательном участке в Австралии в 23 часа по киевскому времени 30 марта. Завершать голосование на выборах президента должен участок в Сан-Франциско в 6 часов утра по киевскому времени 1 апреля», - добавил Погорельцев.

Украинские избиратели за рубежом могут проголосовать на 101-м избирательном участке в 72 странах мира. В частности, 99 участков созданы при посольствах и консульствах Украины, а еще два заграничных избирательных участка сформированы при воинских частях, дислоцированных за пределами Украины - в Демократической Республике Конго и Косово.