Наливайченко призывает украинцев прийти на избирательные участки 31 марта

Он также призвал граждан осознанно подойти к своему выбору.

Кандидат в президенты, лидер Движения «Справедливость» Валентин Наливайченко призывает украинцев прийти 31 марта на избирательные участки и проголосовать на выборах Президента Украины.

«31 марта приду на избирательный участок, прошу прийти и Вас! Вместе проголосуем за восстановление мира, очищение власти, возрождения экономики и социальной защиты граждан. Время действовать!», - говорится в обращении Наливайченко.

Он также призвал украинцев осознанно подойти к своему выбору 31 марта.

«31 марта Украина сделает свой выбор. Это будет наш выбор. Выбор не в шутку и не под принуждением. Мы с Вами сделаем выбор как свободные и сильные люди. Мы, и никто кроме нас, сменим власть и заставим служить людям и защищать каждого гражданина», - убежден Наливайченко.

Среди приоритетных задач нового президента он назвал возвращение безопасности и справедливости, обеспечение возможности для каждого гражданина достойно и мирно жить на украинской земле.

«Иду в Президенты, чтобы действовать, и действовать быстро и решительно. За оказанное мне доверие я отблагодарю неустанным трудом и преданностью. Это минимум того, что я обязан сделать! И я сделаю так!», - говорится в обращении Валентина Наливайченко.

Кандидат в президенты убежден: «Наш великий Украинский народ выстоит! Украина выстоит, как это бывало и прежде, возродится и расцветет».