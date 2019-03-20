"Должны быть свободными и честными". страны G7 пообещали пристально следить за выборами в Украине

Дипломаты стран "Большой семерки" подчеркнули, что поддерживают желание украинских граждан, чтобы выборы президента были свободными и честными.

Послы стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) поддерживают желание украинских граждан, чтобы выборы президента были свободными и честными.

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Об этом говорится в сообщении, размещенном "Группой поддержки Украины" в Twitter в рамках председательства Франции в G7 в 2019 году.

"Послы G7 поддерживают выбранный Украиной демократический путь. Нас вдохновляет то, что президентские выборы 2019 года будут по-настоящему конкурентными, а украинские граждане будут иметь возможность выбора. Как давние сторонники Украины, мы будем внимательно следить за этими выборами, предоставлять наблюдателей в различные мониторинговые миссии и поддерживать украинские учреждения, которые защищают избирательный процесс в рамках верховенства права", - говорится в сообщении.

"Мы разделяем желание обычных украинцев, чтобы предстоящие выборы были свободными, честными, прозрачными, мирными и отражали волю украинских избирателей", - подчеркивается в сообщении.