На Львовщине распространяют фейк о раздаче повесток из военкомата на избирательных участках

Главный военный комиссар Львовщины заверил, что никаких мероприятий по подготовке к призывной компании во время выборов не планируется.

В районах Львовской области неизвестные злоумышленники расклеивают листовки с информацией о том, что на избирательных участках призывникам якобы будут вручать повестки.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный военный комиссар Львовщины Александр Тищенко.

Он также заявил, что данная информация, которая также массово распространяется в соцсетях, не соответствует действительности.

«С приближением выборов президента Украины все чаще появляется информация о якобы вручении повесток призывникам на избирательных участках. В некоторых районах Львовщины неизвестные расклеивают листовки с такой информацией, распространяют слухи и посты в социальных сетях. Еще раз подчеркиваю, что во время выборов военнослужащие военкоматов будут вручать повестки или проводить другие мероприятия, связанные с началом призывной компании на срочную военную службу», - отмечает главный военный комиссар Львовщины.

В декабре прошлого года сообщалось, что сотрудники военкомата Деснянского района Киева вместе с полицейскими искали потенциальных призывников возле станции метро «Лесная».