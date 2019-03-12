В МВД рассказали, сколько правоохранителей будут обеспечивать порядок в день голосования на выборах президента

Правоохранители будут обеспечивать порядок на территории ГП "Полиграфический комбинат "Украина" во время изготовления бюллетеней, охрану бюллетеней при транспортировке, а также безопасность и порядок на избирательных участках.

31 марта, в день голосования на выборах президента, в обеспечении порядка в Украине будет задействовано более 134 тыс. правоохранителей.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил во время брифинга, посвященного вопросам подготовки и проведения очередных выборов президента Украины.

По словам Авакова, сегодня он, председатель Службы безопасности Василий Грицак, генпрокурор Юрий Луценко и председатель ЦИК Татьяна Слипачук провели совместное совещание, на котором обсудили вопросы обеспечения порядка на территории ГП "Полиграфический комбинат "Украина" на период изготовления избирательных бюллетеней, охраны бюллетеней при их транспортировке, а также безопасности и порядка на избирательных участках.

Аваков отметил, что в день голосования будет работать 134 тыс. 381 сотрудник МВД.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, правоохранители имеют общую позицию по обеспечению проведения честных и прозрачных выборов.

Обращаясь к членам избирательных комиссий, Луценко отметил, что они несут ответственность не перед кандидатами, которые их делегировали в состав комиссий, а перед законом.

По его словам, в случае обнаружения каких-либо незаконных действий с их стороны, например, выдачи бюллетеней на фамилии лиц, находящихся за рубежом, члены избиркомов понесут уголовную ответственность.

"Мы будем действовать жестко по поводу любых незаконных действий: по агитации в день выборов или попытки подкупов через так называемые «карусели» или подобные технологии. МВД будет задерживать нарушителей и вместе с Генпрокуратурой достаточно быстро давать оценку согласно действующему законодательству", - отметил Луценко.