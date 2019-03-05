New York Times: Facebook запретил политическую рекламу в Украине от иностранцев перед выборами

Социальная сеть хочет избежать обвинений вроде тех, которые против нее выдвинули после американских выборов в 2016 году.

Facebook запретил рекламу, профинансированную иностранными пользователями, перед выборами в Украине. Такой запрет также касается избирательных кампаний в Индонезии и Нигерии.

Как пишет New York Times, социальная сеть надеется, что это поможет развеять беспокойство о том, что платформу используют для манипуляции поведением избирателей.

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Facebook, а также другие интернет-компании, столкнулись с усиленными проверками относительно того, как они ведут себя с личными данными пользователей. Их часто критиковали за то, что они не приложили достаточно усилий, чтобы не позволить заинтересованным группам повлиять на избирательные кампании. Критики утверждают, что Россия в частности использует Facebook для того, чтобы собирать личные данные и распространять платную рекламу для воздействия на ход избирательных кампаний. Именно это Москва сделала в 2016 году в США и во время референдума о выходе из Евросоюза в Великобритании.

В Facebook объяснили, что используют смешанное автоматизированное и человеческое вмешательство, чтобы выявить профинансированную из-за рубежа рекламу во время выборов. В частности, отмечается, что ограничение касается любой рекламы, рекламодатель которой базируется за пределами Украины, и «если в ней речь идет о политиках, политических партиях или она поощряет или сдерживает голосование».