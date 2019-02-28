Давление властей на Тимошенко сейчас самое сильное со времен Януковича – депутат Дубиль

Нардеп рассказал о грязных методах ведения предвыборной кампании.

Народный депутат Украины от "Батькивщины" Валерий Дубиль прокомментировал вызов на допрос по делу о так называемой "избирательной сетке", связав это с давлением на лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко накануне президентских выборов.

"О том, что меня кто-то куда-то вызывает, я узнал от своей семьи. Мои дети видели какой-то телевизионный сюжет и немедленно мне позвонили. Никаких официальных приглашений или вызовов я сегодня не получил ", - заявил политик.

По его словам, таким образом власть пытается давить на главного оппонента провластного кандидата на пост президента Украины Юлию Тимошенко.

"Не будучи до конца уверенными в том, что сработает их схема подкупа избирателей, что они смогут сфальсифицировать результаты выборов благодаря подделке протоколов или использованию транзитного сервера, власти начали беспрецедентное со времен Януковича давление на своих политических оппонентов", - заявил нардеп.

Как отмечает Дубиль, такие грязные методы ведения предвыборной кампании не имеют ничего общего с демократическими нормами, на соблюдении которых постоянно подчеркивают США и ЕС.

"Я родился и вырос в Украине. У меня здесь жена, четверо детей и трое внуков. Я не имею бизнеса в России, как действующая власть, и не зарабатываю на военных сделках и горе людей. Мне жить в этой стране. И мне не безразлично, какое будущее ожидает нас и наших детей. Именно поэтому я с Юлией Тимошенко, а не с теми, кто грабит собственный народ, прикрываясь псевдопатриотическими лозунгами. Правда будет за нами! "- заявил Дубиль.