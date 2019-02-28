В Украине вступил в силу закон, запрещающий гражданам РФ быть наблюдателями на выборах

В течение недели ЦИК должен привести свои нормативные акты в соответствие с этим законом.

В Украине вступил в силу закон, который запрещает гражданам Российской Федерации принимать участие в избирательном процессе в Украине, № 2683-VIII.

Согласно документу, граждане государства-агрессора не могут участвовать в избирательном процессе в Украине. Кроме того, инициированные или внесенные Россией кандидатуры не могут быть наблюдателями на выборах в Украине в составе международных организаций.

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Соответствующие изменения внесли в закон о выборах президента, народных депутатов и о местных выборах.

Напомним, Верховная Рада запретила наблюдателям из Российской Федерации принимать участие в избирательном процессе в Украине.

Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ вопреки условиям, изложенным в приглашении украинской стороной, предложило включить двух граждан РФ в состав Миссии по наблюдению за выборами президента Украины 31 марта 2019 года. Им не предоставили аккредитацию.

Позже в БДИПЧ ОБСЕ заявили о намерении предложить всем государствам-членам, включая Россию, отправить в Украину краткосрочных наблюдателей за выборами в 2019 году. Россия, со своей стороны, заявила о намерении направить в Украину краткосрочных наблюдателей в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что в страну будут пускать только аккредитованных наблюдателей.