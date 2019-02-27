ОБСЕ хочет подать Украине список наблюдателей для аккредитации из всех стран-участниц, в том числе из России

Там заявляют, что будут придерживаться устоявшейся процедуры направления списков наблюдателей на утверждение украинским властям.

Миссия по наблюдению за президентскими выборами в Украине от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ намерена подать украинским властям список краткосрочных наблюдателей для аккредитации из всех стран-участниц ОБСЕ, желающих направить в Украину наблюдателей, в том числе из России.

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Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сказал пресс-секретарь БДИПЧ Томас Раймер. «Мое понимание заключается в том, что российские власти предложили людей для участия в наблюдательной миссии БДИПЧ краткосрочными наблюдателями», - сказал Раймер.

Краткосрочные наблюдатели должны приехать в Украину за несколько дней до голосования и наблюдать непосредственно за процессом голосования.

«БДИПЧ готовит список краткосрочных наблюдателей, предложенных всеми странами-участницами ОБСЕ, для направления украинским властям на аккредитацию. Это является аналогичной процедурой для каждой наблюдательной миссии за выборами БДИПЧ», - отметил пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада запретила гражданам РФ быть официальными наблюдателями на выборах президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборах. За закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине» (№9524) проголосовали 232 народных депутата.

В свою очередь директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингиборг Солрун Гисладоттир выразила разочарование этим решением. По её словам, запрет российским наблюдателям участвовать в наблюдательной миссии за президентскими выборами противоречит обязательствам Украины перед ОБСЕ и ее странами-участницами.

6 февраля МИД Украины отметил, что не примет заявки ни от одного владельца паспорта гражданина РФ для регистрации официальными наблюдателями на выборах в Украине. В министерстве заявили, что отказ в регистрации не противоречит международным обязательствам Украины в области свободных и демократических выборов.

Президент Украины Петр Порошенко пообещал отдать приказ Государственной пограничной службе не пускать наблюдателей от РФ на украинские выборы в 2019 году.

В свою очередь, в МИД России 8 февраля сообщили, что решили воздержаться от направления в Украину российских граждан для наблюдения за выборами как долгосрочных наблюдателей.