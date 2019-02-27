Полиция открыла уголовное дело из-за факта подкупа избирателей в Киеве

Избирателям обещали тысячу гривень.

Депутат сообщил полиции, что в Святошинском районе Киева пытаются подкупить избирателей – гражданам якобы предлагали заполнить анкету и обязаться поддерживать одного из кандидатов на выборах.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечается, голос избирателей оценили в тысячу гривен. Сейчас правоохранители проводят все необходимые действия для установления обстоятельств инцидента.

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Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские отметили, что за такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Нацполиция расследует возможные "избирательные сети" нескольких кандидатов в президенты. Производства касаются 3-4 кандидатов.