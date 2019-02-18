Аваков назвал количество уголовных дел, открытых за нарушения избирательного процесса

С целью профилактики таких нарушений проводятся встречи с руководителями политических партий, их организаций на местах, а также с доверенными лицами кандидатов в президенты.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что полиция с начала избирательного процесса открыла 61 уголовное производство, связанное с его нарушениями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на координационном совещании руководителей правоохранительных органов государства по обеспечению законности и правопорядка во время избирательного процесса, а также состоянию противодействия преступности в Киеве.

«С начала избирательного процесса полицией зарегистрировано 1477 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, больше всего их в столице - 158, в Днепропетровской области - 153, Киевской области - 109, в Одесской области - 82, в Черкасской и Донецкой областях - по 77», - отметил Аваков.

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По его словам, в основном это случаи, связанные с незаконной агитацией (1004), подкупом избирателей (106), повреждением имущества (27) и хулиганскими действиями (17).

«По данным фактам начато 61 уголовное производство, из которых 35 связаны с нарушением избирательного законодательства, 26 - с проведением предвыборной кампании», - добавил министр.

Он отметил, что уже составлены 306 протоколов об административных нарушениях. С целью профилактики таких нарушений проводятся встречи с руководителями политических партий, их организаций на местах, а также с доверенными лицами кандидатов в президенты.