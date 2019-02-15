Кива: формат Минского процесса необходимо менять

Минские договоренности не действовали в 2015 году, не действуют и сегодня, убежден Илья Кива.

Минские соглашения, направленные на решение конфликта на востоке Украины, в нынешнем виде не работают, необходимо менять формат Минских переговоров, а также представителей сторон.

Об этом лидер Социалистической партии Украины Илья Кива заявил в эфире телеканала «112 Украина» в пятницу, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте партии.

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«Я считаю, что сегодня необходимо менять формат и группу переговорщиков. Ведь мы не знаем, кто и о чем договаривался на тот момент, и какие были подписаны документы», - сказал он.

При этом Кива отметил, что конфликт на Донбассе необходимо решать дипломатическим путем.

«То, что необходимо вести дипломатические переговоры и искать точки решения вопроса за столом переговоров – это однозначно. Но, также, со своей стороны мы должны наращивать и укреплять обороноспособность нашей страны», - отметил лидер СПУ.

Он напомнил, что выполнение Украиной минских соглашений в одностороннем порядке приводит к потере позиций и группировки войск в зоне боевых действий, как это было в Дебальцево в феврале 2015 года.

«Я лично был свидетелем этих событий. Украинская сторона прекратила обстрел районов, где находились боевики, что в последствии привело к «Дебальцевскому котлу», в котором мы потеряли группировку войск. Эти события стали результатом прекращения огня и соблюдения нами Минских договоренностей. Тогда я не почувствовал, что Минские соглашения работают, кроме того, что мы потеряли позиции и группировку войск», - напомнил Кива.