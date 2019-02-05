Кандидат в президенты Бессмертный обнародовал скромную декларацию

Бессмертный задекларировал автомобиль Mersedes-Benz S 500 2005 года выпуска.

Экс-нардеп и кандидат в президенты Роман Бессмертный в 2017 году задекларировал три земельных участка в Киевской области общей площадью 22 500 кв.м, жилой дом 100 кв.м, квартиру в Киеве площадью 172 кв.м.

Как сообщает ТСН, его жена владеет несколькими машиноместами, жилым домом 129 кв.м и земельным участком 774 кв.м в Виннице, и еще один участок в Киевской области площадью 1 200 кв.м.

Среди доходов в декларации Бессмертного указанные 269 162 гривен зарплаты, 130 965 гривен – зарплата, полученная по совместительству, 17 050 грн страховой выплаты в 2017 году получила его жена.

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73 895 грн у него размещены на счете в «Государственном экспортно-импортном банке Украины», 75 110 грн - в Приватбанке. 7 тыс. долларов и 115 тыс. грн Бессмертный держит наличными. Его жена имеет 12 тыс. долларов наличных средств.

В декларации содержатся коллекция старинных книг и часы Chopard, которые принадлежат жене. Также он задекларировал автомобиль Mersedes-Benz S 500 2005 года выпуска.

Бессмертный имеет корпоративные права в научно-производственном предприятии "Система" (14% от капитала) и в Институте политических технологий (17,5%). Конечным бенефициарным собственником Института является жена экс-нардепа.