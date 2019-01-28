Появление Александра Данилюка среди кандидатов в президенты назвали "сменой поколений" в политике

Политолог Владимир Цыбулько прокомментировал появление среди кандидатов на должность Президента Украины одного из лидеров Революции Достоинства, Александра Данилюка.

«Среди неожиданных выдвижений в кампании 2019 - новое имя для высшей лиги украинской политики - общественный активист Александр Данилюк. Тот что Владимирович, а не Александрович! Более известный как лидер гражданского движения «Спільна справа», довольно радикальная и неуступчивая структура, ярко проявилась во время Революции Достоинства, но не поспешила конвертировать свой потенциал в политический результат. Очевидно выжидая реального политического противостояния, а не игр в политические «договорняки». Начинается смена поколений», - написал политолог Цибулько на своей странице в Facebook.

Лидер гражданского движения «Спільна справа», экс-советник министра обороны Украины и нынешний глава Центра оборонных реформ Александр Данилюк предоставил документы в ЦИК для регистрации кандидатом на выборах президента. Об этом сам Данилюк заявил на своей странице в Facebook. Информацию подтверждают и в пресс-службе ЦИК.

Сам кандидат откровенно заявляет, что его цель «противодействовать попыткам российского вмешательства в избирательный процесс и создать предпосылки для появления в Украине политической альтернативы. «До выборов осталось два месяца. Никаких сюрпризов не ожидается. Есть определенные лидеры. Нам хорошо известны их преимущества и недостатки. Я не питаю иллюзий относительно моего личного участия в президентских выборах и не собираюсь в них побеждать. Но мы не собираемся быть сторонним наблюдателем, когда решается судьба Украины. Россия имеет множество инструментов вмешательства в украинские выборы. Мы создадим украинские инструменты противодействия. Остановить реванш - наше общее дело», - комментирует свое выдвижение Данилюк.

Адвокат по образованию Александр Данилюк известен как активный участник сопротивления власти Виктора Януковича, один из самых ярких и самостоятельных лидеров Революции Достоинства. Собственно, после акций его организации по блокированию и захвату правительственных зданий в январе 2014 года, власти были вынуждены прекратить применение силы против протестующих и амнистировать участников. С началом украинско-российской войны Данилюк сосредоточился на национальной безопасности и обороне, а также на академическом исследовании и практическом противодействии российской гибридной агрессии. Больше о Александре Данилюке в программе «Досье» Сергея Руденко.