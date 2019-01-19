Зеленский рассказал о приглашении на Банковую: спрашивали о президентских амбициях (видео)

Владимир Зеленский рассказал, что его пригласили в Администрацию президента по инициативе Порошенко, чтобы спросить идет ли он на выборы.

Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что в декабре 2018 года встречался с Петром Порошенко. На встрече президент спросил у Зеленского, будет ли он баллотироваться на пост главы государства.

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Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью "Украинской правде".

На вопрос журналиста, он ответил, что был в Администрации президента по инициативе Порошенко. Зеленский рассказал, что его пригласили, "чтобы спросить - идешь или не идешь?". Шоумен ответил, что "думает".

"Ну а что я должен был сказать? Это правда, я думаю ... Он (Порошенко) объяснил сложную ситуацию в стране, он старается. А вы, мол, так шутите (о нем), а я стараюсь", - говорит Зеленский.

По его словам, он ответил Порошенко, что "это же юмор, который отражает общество. Юмор - это такая легкая форма любому руководителю страны дать понять где он живет и в какой ситуации. Мне кажется, что так всегда было".

Также Зеленский сказал, что счастлив, что "в Украине есть юмор".

Как сообщал УНИАН, Владимир Зеленский во время праздничного "Вечернего квартала" на канале "1+1" заявил о своем решении баллотироваться на пост президента Украины.