Спасенный от смертной казни в Иране украинский моряк Новичков возвращается домой – Климкин

8 января президент Украины Петр Порошенко сообщил об освобождении из заключения украинца, которого в Иране обвинили в убийстве, которого он не совершал.

Украинский моряк, которого накануне освободили из иранской тюрьмы, Андрей Новичков возвращается из Ирана в Украину.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

Рождественская пора принесла добрую весть 82-летней О.Вирановской: надежда и смысл ее жизни, ее внук, моряк Андрей Новичков, свободен и возвращается в Украину из Ирана. Вскоре они смогут обняться дома. Для этого мы все работали почти год - ради свободы и воссоединение семьи", - отметил глава МИД.

Как сообщал УНИАН, 17 января 2017 года на судне Arezoo (флаг Ирана, порт приписки Qeshm) младший рядовой матрос, иранец Mohammad Bahranpoor выпрыгнул за борт. Свидетелем происшествия стал старший помощник капитана Новичков, который сразу организовал спасательные работы. Тело матроса найдено не было. По прибытии в Иран Новичкова сняли с судна и отвезли в суд, где предъявили обвинение в убийстве.

16 мая 2018 года Одесский областной совет обратился к Порошенко и Верховной Раде с просьбой о содействии в спасении одессита Новичкова, который находится в иранской тюрьме и которому грозит смертная казнь за преступление, которого он не совершал.

8 января президент Украины Петр Порошенко сообщил об освобождении из заключения в Иране Новичкова, который был обвинен в убийстве.