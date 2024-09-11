Ряд букмекеров ощутимо повысили шансы вице-президента Штатов на победу в выборах, узнали журналисты.

Выборы в США 2024 уже совсем скоро, и после первых теледебатов между республиканцем, экс-главой страны Дональдом Трампом и демократкой и вице-президентом Камалой Харрис у чиновницы, по оценкам ряда ведущих букмекерских контор, возросли шансы на победу.

Коэффициенты на победу Харрис снизили, в частности, Bet 365, Sky Bet, Paddy Power, пишет Newsweek. По сведениям журналистов, до начала дебатов - во вторник, 10 сентября, шансы демократки на победу в избирательнойг гонке, по оцентам Paddy Power, Sky Bet и Bet 365, составляли 50% (1/1).

"Однако в среду утром ее шансы повысились до 4/5 (55,6%) в Bet 365; 10/11 (52,4%) в Sky Bet; и 5/6 (54,5%) в Paddy Power", выяснили журналисты.

Видео дня

CNN и SSRS провели опрос зрителей теледебатов и выяснили вот что: 63% зарегистрированных избирателей считают, что демократ выступила лучше, чем республиканец (за него проголосовали 37% респондентов).

Когда президентские выборы в США 2024, и что уже сообщалось

Президентскася избирательная гонка в Штатах должна состояться 5 ноября. Первые теледебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом проходили 10 сентября в Филадельфии в Национальном конституционном центре.

Стоит отметить, что во время дебатов Трамп сказал, что хочет завершения войны на украинской территории. Харрис, в свою очередь, спрогнозировала, что ее оппонент "сдаст Украину в течение 24 часов после того, как выиграет выборы".

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