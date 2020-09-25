Президент убежден, что Украина должна иметь собственное производство и промышленность и не строить экономику на торговле.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен инициировать разработку в Украине стратегии развития автомобильной отрасли страны.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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«Действительно фундаментальный, современный завод. Приятно видеть, что такое производство существует в нашем государстве», - заявил Зеленский в адрес ЧАО «Еврокар», в ходе рабочей поездки в Закарпатскую область.

Президент предложил представителям автопрома совместно с Министерством инфраструктуры и Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработать стратегию развития автомобильной отрасли страны.

«Вы с министрами экономики, инфраструктуры, со своими коллегами, которых считаете профессионалами, наработаете пункты плана», - отметил глава государства и заметил, что ожидает презентацию.

Президент убежден, что Украина должна иметь собственное производство и промышленность и не строить экономику исключительно на торговле или аграрном секторе. «Если этого не будет, мы всегда будем отставать от других, а это не может быть нашим выбором. Поэтому промышленность будем поддерживать. А вот относительно форм такой поддержки нужно очень внимательно подумать, подойти к этому вопросу максимально рационально», - добавил он.

"Промышленность будем поддерживать. А вот относительно форм такой поддержки нужно очень внимательно подумать, подойти к этому вопросу максимально рационально", - сказал Зеленский

Падение автопроизводства

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-августе 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сократилось на 47% - до 2243 единиц.

Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «Эталон» (Черниговский и Бориспольский автозаводы).

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Автор: Екатерина Гирнык