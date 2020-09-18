В августе на украинских заводах было произведено 121 единиц автотранспортной техники, что в 5,5 раз меньше, чем в августе прошлого года.

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-августе 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сократилось на 47% - до 2243 единиц.

Читайте такжеЗАЗ объявил о запуске производства автомобилей Renault для Украины

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".

Согласно сообщению, за 8 месяцев было собрано 1821 легковых автомобилей, что на 50% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производство грузовых автомобилей составило 28 единицы, что на 65% меньше результата годичной давности.

Автобусное производство в Украине в январе-августе 2020 года сократилось на 26%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, и составило 394 штуки.

В августе на украинских заводах было произведено 121 единиц автотранспортной техники, что в 5,5 раза меньше, чем в августе прошлого года.

Выпуск автомобилей

Отмечается, что, августовская сборка легковых автомобилей уменьшилась почти в 15 раз, до 38 штук. Как и годом ранее, всю статистику по легковым авто продолжал формировать завод Еврокар.

О производстве в августе коммерческих автомобилей не отчиталось ни одно предприятие.

Выпуск автобусов

В то же время выпуск автобусов вырос на 2,5%, до 83 штуки.

"Наибольшее количество автобусов изготовил Черниговский автозавод - 30 штук. "Черкасский автобус" выпустил 25 штук. "Богдан" сообщил о 16 автобусах. На ЗАЗе - 7 штук, 5 штук выпустил Часовоярский автобусный завод", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН

Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация "УкрАВТО" (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация "Богдан", "Еврокар", корпорация "Эталон" (Черниговский и Бориспольский автозаводы).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Куницкий