Страховая ARX расширила услуги для своего полиса страхования авто "Зеленая карта". В настоящее время всем клиентам доступен дополнительный сервис "Автоконсьерж".

Суть услуги состоит в том, что в случае наступления страхового случая за границей можно круглосуточно получить информационную помощь на родном языке. Для этого нужно связаться с компанией по телефону или через приложение MyARX. Кроме того, клиенту может быть предоставлена ​​техническая помощь на дороге или с эвакуацией авто.Компания запустила эту услугу, чтобы граждане Украины, оказавшись за границей, не чувствовали себя "один на один" в ситуации дополнительного стресса.

Полисы "Зеленая карта" компания предлагает с мая месяца, за этот период клиенты заключили более 5 тысяч договоров, общая сумма премий составила более 14 млн грн.Оформить полис "Зеленая карта" можно онлайн на сайте компании за 5 минут.

Зеленая карта "Автоконсьерж – это международный страховой полис автогражданской ответственности, по которому в случае ДТП возмещается ущерб потерпевшей стороне. Принцип действия такой же, как у ОСАГО – документ позволяет избежать штрафов и значительных финансовых расходов в случае ДТП в чужой стране. Он придает водителю больше уверенности, делает его защищенным от непредвиденных ситуаций.

При попадании в ДТП этот полис обеспечивает возмещение ущерба потерпевшей стороне. Размер возмещения зависит от условий, определенных законодательством страны посещения. У каждого государства установлены определенные лимиты по страховым выплатам, в соответствии с ними устанавливается сумма компенсации.

ARX напоминает несколько полезных моментов, если имеет место страховой случай

Как действовать при наступлении ДТП на территории страны посещения?

Если ДТП за границей все же произошло, то нужно помнить о таком полезном инструменте, как Европротокол, и действовать по такому алгоритму:

• зафиксировать место дорожно-транспортного происшествия с помощью фото- или видеосъемки;

• вызвать полицию или составить со вторым участником ДТП Европротокол;

• получить справку полиции об обстоятельствах ДТП;

• при наличии вины страхователя, указанного в карточке международного автомобильного страхования, передать другому участнику ДТП (потерпевшему) фотокопию или копию этой карты;

• уведомить в течение 15 (пятнадцати) дней свою страховую компанию о наступлении ДТП любым способом связи, указанным в карточке.

В случае отсутствия у иностранного водителя-виновника страхового покрытия на дату ДТП, или если ДТП произошло с участием водителей из разных стран на территории третьей страны, следует обратиться непосредственно в национальное Бюро страны ДТП.

Особенности оформления Европротокола:

• При оформлении ДТП Европротоколом, водители обеспеченных транспортных средств (участники ДТП) имеют право покинуть место происшествия и освобождаются от обязанности информировать полицию о факте и обстоятельствах ДТП.

• Европротокол заполняется в бумажном виде на специальном бланке.

Процедура составления Европротокола и условия выплаты страхового возмещения устанавливаются в соответствии с действующими в стране наступления ДТП требованиями.