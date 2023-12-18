По данным городских властей, ремонтные работы запланированы на лето.

Закрытие перегона между станциями метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" на время проведения планового ремонта не планируется. Об этом сообщили в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

Там отметили, что указанный участок тоннелей Оболонско-Теремковской линии нуждается в проведении планового ремонта, который выполнят летом следующего года.

"Призываем медиа не распространять ложную информацию. Специалисты "Киевского метрополитена" ведут постоянный надзор за состоянием тоннельных сооружений на всех участках линий подземки. Особенно тех, что построены в сложных инженерно-геологических и гидро-геологических условиях", – добавили в КГГА.

Проблемы столичной подземки

В Киеве с 8 декабря движение поездов Оболонско-Теремковской линией ограничили из-за необходимости срочного ремонта на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбедская". Движение поездов на отрезке между "Лыбедской" и "Демеевской" полностью остановили до завершения работ.

Решается вопрос по единовременной оплате проезда на маршруте от "Теремков" до центра города после закрытия на ремонт части станций "синей" ветки метро.

18 декабря СМИ со ссылкой на заместителя начальника столичной подземки Дмитрия Пинчука писали, что еще две станции столичного метро готовятся к ремонту и закрытию. Речь идет о ремонтных работах тоннелей между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко".

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