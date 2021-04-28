Специальной программой смогут пользоваться как инспекторы по парковке, так и водители.

После ослабления строгих ограничений в столице начнет работать автоматическая система фиксации нарушений правил парковки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, отвечая на вопросы СМИ.

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"Вы все видите, сколько автомобилей прибавилось за последние годы на улицах столицы. Дорожная инфраструктура города не была рассчитана на такой трафик. Также затрудняют движение и неправильно припаркованные машины», - отметил мэр.

Он напомнил, что контроль за соблюдением правил парковки осуществляет управление по парковке при Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации.

"Для инспекторов уже разработали специальную программу, которая будет работать на базе мобильных сервисов "Киев цифровой". Программа удобна как для работы инспекторов, так и для автовладельцев. В частности, в ней есть интерактивная карта парковок столицы, сервисы оплаты за парковку и уплаты штрафов за нарушение ее правил. Впрочем, на время локдауна город принял решение временно сделать парковки в городе бесплатным. После ослабления ограничений автовладельцы смогут оплачивать парковку через приложение и не нарушать правила", - отметил Кличко и добавил, что инспекторы, в свою очередь, смогут быстро фиксировать выявленные нарушения.

По словам мэра, в городе уже сейчас наблюдается положительная тенденция по уменьшению нарушений правил парковки. В частности, развитию культуры парковки в столице, как отметил Кличко, способствовала внедренная политика эвакуации.

Мэр добавил, что для комфорта водителей город рассматривает варианты увеличения количества парковочных площадок и оптимизации парковочного пространства. А также в столице планируют увеличить штатную численность инспекторов по парковке, усовершенствовать систему их обучения и ввести новые критерии качества работы инспекторского состава.

Локдаун в Киеве

На время локдауна все парковки в Киеве были бесплатными.

В Киеве с субботы, 1 мая, будут ослаблены противоэпидемические меры, в частности общественный транспорт возобновит перевозки пассажиров в обычном режиме. Также с 1 мая возобновят работу учреждения торговли, ТРЦ, заведения общественного питания и фитнес-центры.

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Автор: Инна Андалицкая