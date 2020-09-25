Президент поставил задачу включить реконструкцию пункта пропуска "Ужгород - Вишне Немецкое" в программу "Большое строительство".

Президент Владимир Зеленский, возвращаясь в Украину из Словакии после официального визита, выразил возмущение многокилометровыми очередями грузовых автомобилей, ожидающих пропуск на границе.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко доложил, что очереди возникли из-за того, что на пункте пропуска со стороны Словакии сломался сканер, и теперь пропускная способность пункта упала. "Они забирают только пять грузовых транспортных средств в час, это в сутки - 120 транспортных средств", - сказал он.

Зеленский отметил, что международный автомобильный пункт пропуска "Ужгород - Вишне Немецкое" должен быть включен в программу "Большое строительство" и в следующем году, наконец, достроен.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что для ускорения работ на пункте пропуска можно взять за основу проект реконструкции, разработанный ранее. Он предусматривает восстановление имеющихся зданий, строительство бокса для углубленного досмотра, устройство пешего перехода, систем видеоконтроля и взвешивания.

Для завершения работ необходимо 146,7 миллиона гривень, 8 миллионов гривень из которых предусмотрены в смете текущего года и будут использованы для окончания работ на пешеходной зоне. Завершение в полном объеме и введение в эксплуатацию планируется в декабре 2021 года.

По данным ГПСУ, в последнее время фиксируются очереди транспортных средств, следующих на выезд из Украины.

По состоянию на 24 сентября перед пунктами пропуска "Ужгород" и "Тиса" на выезд из Украины находились более 200 грузовиков.

По словам председателя Закарпатской ОГА Алексея Петрова, пока прорабатывают пилотный проект по созданию онлайн-очереди, по примеру европейских стран, когда водители смогут заранее бронировать дату и время прохождения оформления на границе.

В ГПСУ призвали всех, кто намерен пересечь государственную границу в ближайшее время, следить за рекомендациями и выбирать наименее загруженные пункты пропуска, чтобы избежать лишнего ожидания.

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Автор: Лариса Бекета