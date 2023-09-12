Ограничения введут с 20 сентября в связи с перегруженностью городских дорог.

В связи с перегруженностью городских дорог, с 20 сентября в часы пик ограничат въезд крупногабаритного транспорта в Киев.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация со ссылкой на соответствующее решение Совета обороны Киева. Как отмечается, дороги столицы сейчас перегружены в часы пик, из-за чего людям трудно добраться на работу, специальному транспорту - до места назначения. Поэтому на сегодняшнем заседании Совета обороны Киева отдельное внимание уделили решению вопроса разгруженности автомобильных дорог города.

"Принято решение: с 20-го сентября 2023 года ограничить въезд крупногабаритного транспорта в столицу в часы пик утром с 7:00 до 10:00, и вечером с 17:00 до 20:00. Ограничения будут установлены на въездах в столицу", - говорится в сообщении.

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Контроль за выполнением решения будет осуществлять полиция Киева.

Начальник КГВА Сергей Попко обратился к перевозчикам с просьбой с пониманием отнестись к этой норме.

Ограничение въезда в столицу

24 июня 2023 года запретили въезд и передвижение по Киеву. В Киеве ввели тепловой режим, который предусматривает запрет на въезд в столицу тяжеловесного транспорта.

В Киеве с 5 июля действовали ограничения движения грузовиков в связи с жарой. В частности, из-за превышения дневной температуры воздуха более +28°С с 10:00 до 22:00 ограничивали въезд и передвижение по городу крупногабаритного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Такие ограничения введены были распоряжением Киевской городской государственной администрации от 7 июля 2012 года № 1173 "Об ограничении движения тяжеловесного автотранспорта на улицах и дорогах г. Киева в связи с повышением температуры воздуха".

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