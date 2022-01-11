В ночь на 11 января в Запорожье установились благоприятные погодные условия, что позволило уложить временный слой асфальтобетонного покрытия и уже даже нанести разметку на новопостроенном вантовом мосту через Днепр.

Это было необходимо, чтобы движение по мосту, являющемуся флагманским проектом программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", смогли открыть уже в ближайшее время.

Об этом в Facebook сообщила Служба автомобильных дорог в Запорожской области.

"Бессонная ночь была у мостостроителей, работающих на флагмане президентской программы "Большая стройка" — Автотранспортной магистрали через р. Днепр в г. Запорожье. Этой ночью они завершили устройство асфальтобетона на проезжей части верховой ветви вантового моста и нанесли дорожную разметку", - рассказали в автодоре.

Работы на мосту начались накануне вечером и продолжались до самого утра.

Временное покрытие будет использоваться на вантовом мосту до весны, после чего его снимут, а вместо него уложат основной слой гусасфальта, предварительно нанеся на плиты пролетного строения гидроизоляционный слой.

После укладки асфальта геодезисты уже проверяют состояние моста. Одновременно продолжается монтаж декоративного освещения его конструкций.

"Уже вскоре по вантовому мосту поедут первые автомобили, и жители города почувствуют облегчение при движении по мостам в часы пик", - обещают в Укравтодоре.

Напомним, за два года программы "Большая стройка" в Украине уже было построено и восстановлено 560 мостов и искусственных сооружений. За два следующих года планируется отремонтировать и построить еще 810 мостов, среди которых новые мосты в Кременчуге и Ямполе.