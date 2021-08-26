Максимальная скорость электропоезда Stadler FLIRT-160 км/ч

"Укрзалізниця" тестирует поезд Stadler FLIRT для запуска на маршруте пригородного сообщения Киева и городской электрички.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

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Как отметили в "Укрзализныце", поезда такого класса компания планирует использовать на маршрутах пригородного сообщения в рамках реализации проекта City Express в Киеве, Днепре, Харькове.

Первые поезда "Укрзализныця" планирует получить и запустить на маршрутах киевского узла в рамках реализации проекта City Express до конца 2022 года. Среди источников финансирования закупки рассматриваются как средства госбюджета, так и кредитные средства, предложенные производителями.

Закупка таких поездов будет проводиться по международному тендеру. "Укрзализныця" уже рассылает техническое задание ведущим отечественным и зарубежным производителям подвижного состава для привлечения их к участию в тендере. Среди главных требований к иностранным производителям будет локализация производства на территории Украины.

Максимальная скорость электропоезда Stadler FLIRT-160 км/ч. В нем 262 места для сидения 1-го и 2-го классов. Поезд приспособлен для маломобильной категории и людей с инвалидностью. Подвижной состав обустроен пандусом, местами для размещения людей на инвалидных креслах, вся информация продублирована шрифтом Брайля.

Что такое поезд Stadler:

Электрички Stadler планируют использовать в ранее анонсированном проекте City Express (в рамках программы "Большое строительство"). Предполагается, что комфортабельные поезда со стыковками к метрополитену разгрузят подъезды к столице.

Поезд Stadler FLIRT адаптирован для работы в Финляндии, Норвегии, Эстонии, Беларуси и Украине.

16 августа 2021 года для проведения испытаний в Киев прибыл электропоезд Stadler Flirt. Он состоит из пяти вагонов.

Какие направления будет обслуживать Kyiv City Express:

Kyiv City Express будет обслуживать 6 направлений вокруг Киева: Вышгородский, Богуславский (Триполье, Кагарлык, Мироновка), Нежинский (Бровары, Бобровица, Носовка), Яготинский (Борисполь, Березань), Узинский (Боярка, Вишневое, Васильков, Фастов, Белая Церковь) и Клавдиевский (Ирпень, Буча, Ворзель, Немешаево).

В дальнейших планах - реализация City Express в Днепре и Харькове.

Автор: Елена Коваленко