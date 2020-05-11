В МВД анонсировали возобновление работы сервисных центров с 12 мая: записаться можно онлайн

По словам заместителя министра внутренних дел, Главным сервисным центром МВД разработана удобная услуга "Запись в электронную очередь".

Завтра, 12 мая, после двух месяцев вынужденного перерыва на карантин, возобновляют свою работу Сервисные центры Министерства внутренних дел, осуществляющие регистрационные действия с автотранспортом.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

«Очевидно, что за два месяца карантина украинцы были вынуждены откладывать операции по купле-продаже транспортных средств. Карантин был необходим для сохранения жизни и здоровья украинцев», - написал он.

По его словам, очень важно, чтобы достижения карантина не были утрачены из-за того, что «завтра тысячи автовладельцев одновременно бросятся в Сервисные центры МВД перерегистрировать авто».

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«Логично, что система Сервисных центров МВД не в состоянии будет за один день провести десятки тысяч перерегистраций авто, которые накопились за два месяца карантина. Именно для этого, Главным сервисным центром МВД разработана удобная услуга «Запись в электронную очередь», - заявил Геращенко.

Он отметил, что достаточно будет, не выходя из дома, зайти на сайт Главного сервисного центра МВД - www.hsc.gov.ua, выбрать раздел «Запись в электронную очередь», найти сервисный центр, в котором гражданин планирует перерегистрировать право собственности на авто и получить дату и время, когда это можно сделать.

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В случае отсутствия в нужном сервисном центре МВД электронной очереди запись на проведение услуг будут осуществлять по телефонам региональных сервисных центров МВД соответствующей области.

Подчеркивается, что онлайн-запись является индивидуальной и не может быть передана другому лицу. «Несоответствие выбранной услуги и данных, указанных при регистрации в электронной очереди, реальным данным лица является основанием для отмены регистрации в электронной очереди», - говорится в сообщении.