Лидером на украинском рынке новых авто в прошлом месяце оказалась Toyota.

В Украине вырос спрос на новые автомобили. В июле было зарегистрировано на 20% больше новых легковушек, чем в прошлом году. Такие данные приводит портал УкрАвтопром.

Если сравнивать с июнем 2024-го, то потребительская активность на автомобильном рынке выросла на 24%. Еще лучшие показатели в этом году были разве что в марте.

Всего в течение июля в Украине зарегистрировали примерно 6,4 тысячи новых легковых авто. Если смотреть на бренды, то здесь лидером осталась Toyota с показателем 1024 новых автомобиля.

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ТОП-5 наиболее популярных брендов июля выглядит так:

Toyota - 1024 единицы;

BMW - 628;

Renault - 587;

Škoda - 378;

Volkswagen - 334.

Наиболее популярной моделью в прошлом месяце довольно предсказуемо стал Renault Duster (541 ед.). Всего, с начала года, в стране зарегистрировали более 39,2 тысячи новых легковушек, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Автомобильный рынок Украины - последние новости

Недавно эксперты подсчитали, что с января по июнь украинцами было приобретено более 30,3 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Наибольшим спросом пользовалась Tesla Model Y.

А еще ранее специалисты назвали наиболее популярные в Украине модели авто с бензиновыми ДВС. Среди новых легковушек лидером оказалась Mazda CX5. Также в тройку попали Toyota RAV-4 и KIA Sportage. Если говорить об импортированных подержанных авто с бензиновыми ДВС, то лучшие показатели демонстрирует Volkswagen Golf.

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