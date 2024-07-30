Наибольшую долю в сегменте импортируемых легковых авто возрастом до 5 лет составили бензиновые автомобили.

С января по июнь украинцы приобрели более 30,3 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до 5 лет.

Эксперты портала "УкрАвтопром" подсчитали, что всего за это время первую регистрацию в нашей стране прошли более 113 тысяч легковых авто с пробегом. Таким образом, автомобили возрастом до 5 лет составили примерно 27% от этого количества.

Наибольшим спросом в данном сегменте пользовались бензиновые легковушки: их доля составила 40%. Почти вплотную к ним приблизились электрические авто (39%). Гораздо меньшим спросом пользовались дизельные, гибридные и автомобили с газобаллонным оборудованием.

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ТОП-10 самых популярных импортируемых подержанных авто в возрасте до 5 лет выглядит так:

Tesla Model Y - 1915 единиц;

Tesla Model 3 - 1860;

Mazda CX-5 - 1012;

Nissan Rogue - 1008;

Hyundai Kona - 983;

Volkswagen Tiguan - 903;

Volkswagen Golf - 774;

Volkswagen ID.4 - 681;

Audi Q5 - 618;

Nissan LEAF - 600.

Подержанные авто - какие модели рекомендуют эксперты

Ранее британские специалисты порекомендовали начинающим водителям обратить внимание на десять лучших на их взгляд моделей подержанных авто. Эксперты считают, что потенциальных автовладельцев не разочаруют Volkswagen Polo, Kia Picanto и Hyundai i10. Последняя модель может похвастаться "роскошью большого авто".

В свою очередь, известный механик Дэвид Лонг советует при покупке подержанного автомобиля обратить внимание, в частности, на Honda Accord и Subaru Outback. По его словам, их отличает очень высокая надежность.

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