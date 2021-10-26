Также предлагается увеличить размеры страховых сумм со 130 до 160 тысяч гривень на одного потерпевшего за вред, причиненный имуществу потерпевших.

Нацбанк Украины предлагает изменить порядок обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Документ вынесен на обсуждение.

Читайте такжеЭксперт рассказал, как платить меньше за автострахование

Предлагается утвердить размер базового страхового платежа по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств в размере 180 гривень.

Размер страховой выплаты за вред, причиненный имуществу потерпевших, в случае оформления европротокола (оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных сотрудников Национальной полиции Украины) будет увеличен с 50 до 80 тысяч гривень на одного пострадавшего.

Также предлагается увеличить размеры страховых сумм со 130 до 160 тысяч гривень на одного потерпевшего за вред, причиненный имуществу потерпевших, и с 260 до 320 тысяч гривень на одного потерпевшего за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших.

"Учитывая то, что кумулятивный показатель уровня инфляции повысился на 22,81% за период с августа 2018 года по май 2021 года, есть потребность пересмотра и повышения страховых сумм", - отметили в НБУ.

Цены на автомобили:

Эксперты прогнозируют, что в Украине ощутимо взлетят цены на б/у автомобили. Причина - отсутствие достаточного количества чипов и полупроводников для новых авто, на которые уже наблюдается отложенный спрос.

Автор: Елена Коваленко