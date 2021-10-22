Цены могут вырасти сразу на треть.

В Украине подорожают бывшие в употреблении автомобили. Причина - отсутствие достаточного количества чипов и полупроводников для новых авто, на которые уже наблюдается отложенный спрос.

Как пишет UBR, на европейском рынке, откуда в Украину везут авто, их стоимость уже выросла на 25-30%. Кроме того, заканчиваются запасы пригнанных в Украину по старым ценам экземпляров. Как следствие - подорожание авто, которые привезут в Украину, уже в начале 2022 года.

По словам экспертов, из-за нехватки китайских комплектующих заводы Европы простаивают, а желающих купить авто становится больше. Спрос становится нереализованным.

"В мире наблюдается дефицит новых автомобилей. Поэтому люди, которые привыкли покупать новые машины, не могут сейчас это сделать – тогда и начинается повышенный спрос на б/у автомобили", – комментирует директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

Читайте такжеДефицит на авторынке. Почему б/ушные машины превращаются в "новые"

Примечательно, что сейчас спрос на подержанные авто растет и в Европе, что повлияет на выбор автотовара для украинских покупателей. Это подтверждает глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.

"Об этом уже много говорят те люди, которые занимаются покупкой и доставкой машин из-за границы, и продажей их в Украине. Стало сложнее найти машину, и цены в Европе пошли вверх", – сообщил он.

По словам эксперта, Украина ощутит изменения цен в Европе в течение нескольких месяцев.

"Спрос на б/у машины в Украине стабильно высокий, и ничто не говорит о том, что люди станут меньше ими интересоваться. Поэтому очевидно, что рост цен будет и он пропорционален тому, насколько будут дорожать машины в Европе", – отмечает Бучацкий.

Эксперты прогнозирует, что для украинцев авто подорожают также на 25-30%.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Автор: Юрий Годован