Уменьшение розничных цен обусловлено увеличением объемов поставок автогаза в Украину и сбалансированием спроса на него.

Ряд украинских сетей АЗС за выходные 17-20 июня уменьшили стоимость автогаза.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

Продукт в днепропетровской сети "Нефтек" подешевел на 1 грн/л, до 44,99 грн/л.

На 1,32 грн/л и 1,21 грн/л, до 39,97 грн/л и 42,99 грн/л снизили цены "Авантаж" и Motto соответственно.

На АЗС Chipo откорректировали цены на 16 коп./л-до 42,34 грн/л.

Аналитики напомнили, что отдельные сети АЗС на прошлой неделе пересмотрели стоимость автогаза в сторону уменьшения.

Как отметили в "А-95", уменьшение розничных цен обусловлено увеличением объемов поставок автогаза в Украину и сбалансированием спроса на него.

"Отметим, сейчас автогаз едва ли не единственный вид топлива, за которым на АЗС нет очередей, - говорится в сообщении.

Цены на автогаз:

За май 2022 года автогаз на АЗС подорожал почти на 10 гривен за литр.

По словам первого заместителя министра экономики Украины Дениса Кудина, решение Кабинета Министров отменить регулирование цен на топливо временное.

Руководство страны может вернуться к этой практике после того, как ситуация с дефицитом топлива стабилизируется.

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