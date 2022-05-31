Сейчас автогаз в Украине в среднем стоит от 39 до 42 гривен за литр.

За месяц средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС Украины выросла на 9,94 грн/л – до 40,86 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Отмечается, что на станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 10,01 грн/л и 11,00 грн/л, до 41,00 и 41,97 грн/л соответственно.

На 9,57 грн/л увеличили цены автозаправочные станции "Авиас", ANP, "Укрнафта", где автогаз стоит 39,92-39,95 грн/л.

На своих АЗС сеть "Авантаж 7" выставила на стелу 41,95 грн/л (+11,95 грн/л до 2 мая). На станциях KLO и SOCAR продукт подорожал на 11,50 и 8,50 грн/л, до 42,99 и 40,98 грн/л соответственно.

Кроме того, на 4-14 грн/л подорожал автогаз и в сетях "БРСМ-Нафта", Shell, UPG, "Нефтек", BVS и других.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решение ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а на бензин – не выше 52 грн за литр.

Госпродпотребслужба начала проверки АЗС из-за завышенных цен на топливо.

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