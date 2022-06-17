Больше всего газ подешевел в днепропетровской сети VostokGaz, там сейчас он стоит 42,99 грн/л.

Ряд украинских региональных сетей АЗС за неделю снизили стоимость автогаза.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Больше всего подешевел на 3 грн/л — продукт в днепропетровской сети VostokGaz. Там сейчас он стоит 42,99 грн/л.

На 1 грн/л - до 43 грн/л, 45,99 грн/л и 42 грн/л снизили цены "Укргаздобыча" (Харьковский регион), а также днепропетровские сети "Нефтек" и RLS соответственно.

Shell и Mango снизили цены на 0,39 и 1 грн/л - до 43,04 и 43,79 грн/л.

Как сообщал УНИАН, за май автогаз на АЗС подорожал почти на 10 гривен за литр. По словам первого заместителя министра экономики Украины Дениса Кудина, решение Кабинета Министров отменить регулирование цен на топливо временное. Руководство страны может вернуться к этой практике после того, как ситуация с дефицитом топлива стабилизируется.

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