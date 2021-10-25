Зарегистрировать автомобиль можно там, где удобно.

В Украине упростили процесс регистрации автомобилей, позволив делать это независимо от места прописки.

Об этом напоминает Главный сервисный центр МВД Украины на странице в Facebook.

"Авто вашей мечты продается во Львове, а проживаете ли вы в Одессе? Для сервисного центра МВД это не проблема! Принцип экстерриториальности был внедрен именно для расширения границ вашей свободы и комфорта. Устройте себе маленькое путешествие по Украине и регистрируйте авто там, где вам удобно. И главное - не переживайте за соответствие номерных знаков месту вашей регистрации, теперь можно ездить с номерными знаками любой области", - говорится в сообщении.

Записаться на регистрацию авто

В МВД рассказали, что записаться на услугу можно на официальном сайте Главного сервисного центра или взяв соответствующий талон в терминале. Во втором случае получить услугу можно и в других отделениях.

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Ранее в МВД предупреждали, что некоторые автомобильные номера будут уничтожены: названо, кого это будет касаться.

Выдача номерных знаков

С 25 марта 2021 года в Украине изменились правила выдачи номерной знак на автомобиль.

Основным нововведением стало изменение определения административно-территориальной принадлежности транспортного средства, а именно не по месту прописки владельца, как было до сих пор, а по месту осуществления регистрации (перерегистрации) транспортного средства.

В МВД уточнили, что эти требования не распространяются на номерные знаки, которые граждане оставили на платном хранении в сервисном центре МВД.

Автор: Юрий Годован