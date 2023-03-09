За время санкций он семь раз вылетал и возвращался в РФ.

Нью-йоркский суд выдал ордер на арест самолета Boeing 737, который находится в собственности российской компании "Роснефть".

Как заявило министерство юстиции США, суд счел, что есть достаточные основания для обвинений этой российской компании в нарушении санкционного режима, введенного США против РФ за ее войну против Украины, передает Голос Америки.

По данным минюста США, после введения санкций этот самолет, стоимостью $25 млн, вылетал и возвращался в РФ как минимум семь раз. В министерстве отметили, что такие действия нарушают запрет для выпущенных в США самолетов на полеты в Россию без специальных лицензий, выданных американскими властями.

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"Нарушив экспортный контроль, "Роснефть" превратила свой самолет в предмет контрабанды", - пояснил представитель минюста Эндрю Эдамс.

Санкции США относительно имущества россиян

США ввели обширные санкции против российских властей и бизнеса за вторжение РФ в Украину. Крайний пакет санкций был введен 24 февраля 2023 года. Президент Джо Байден лично предупредил страны, торгующие с Россией, о последствиях за обход американских санкций.

Так, один из громких эпизодов конфискации имущества российских олигархов относился к суперяхте Amadea российского миллиардера Сулеймана Керимова. Летом прошлого года сообщалось, что в США во время обыска на этой яхте следователи нашли яйцо Фаберже.

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