Из-за схода грузового поезда в Польше движение поездов до станции Медика (Перемышльское направление) приостановлено ориентировочно на два часа.
"Это означает задержку по меньшей мере двух украинских поездов: 31 Запорожье-Перемышль; 74 Перемышль-Харьков", - сказано в сообщении пресс-службы "Укрзализныци" в официальном Telegram-канале.
В "Укрзализныце" отмечают, что держат связь с польскими коллегами по скорейшему восстановлению движения.
"Пассажиров Харьковского поезда просим информировать поездную бригаду или нашу онлайн-поддержку о необходимости стыковок с другими поездами по территории Украины", - говорится в сообщении компании.
Украинская железная дорога - куда можно доехать
В связи с ростом спроса "Укрзализныця" назначила дополнительные вагоны к поездам, которые курсируют по самым популярным маршрутам декабря.
Дополнительные места уже появляются на рейсах:
- 67/68 Киев - Варшава;
- 7/8 Черновцы - Киев;
- 88/87 Ковель - Запорожье;
- 98/97 Ковель - Киев;
- 194/193 Кривой Рог - Ясиня;
- 192/91 Львов - Киев
Кроме того, во вторник, 19 декабря, был запущен первый рейс поезда №143 сообщением "Сумы – Рахов".