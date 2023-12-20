Временные проблемы коснутся двух пассажирских поездов.

Из-за схода грузового поезда в Польше движение поездов до станции Медика (Перемышльское направление) приостановлено ориентировочно на два часа.

"Это означает задержку по меньшей мере двух украинских поездов: 31 Запорожье-Перемышль; 74 Перемышль-Харьков", - сказано в сообщении пресс-службы "Укрзализныци" в официальном Telegram-канале.

В "Укрзализныце" отмечают, что держат связь с польскими коллегами по скорейшему восстановлению движения.

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"Пассажиров Харьковского поезда просим информировать поездную бригаду или нашу онлайн-поддержку о необходимости стыковок с другими поездами по территории Украины", - говорится в сообщении компании.

Украинская железная дорога - куда можно доехать

В связи с ростом спроса "Укрзализныця" назначила дополнительные вагоны к поездам, которые курсируют по самым популярным маршрутам декабря.

Дополнительные места уже появляются на рейсах:

67/68 Киев - Варшава;

7/8 Черновцы - Киев;

88/87 Ковель - Запорожье;

98/97 Ковель - Киев;

194/193 Кривой Рог - Ясиня;

192/91 Львов - Киев

Кроме того, во вторник, 19 декабря, был запущен первый рейс поезда №143 сообщением "Сумы – Рахов".

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